Страны, входящие в Альянс Североатлантического договора, достигли общего стандарта для окончательного заявления саммита, который проходит в настоящее время в Вашингтоне.



По информации, полученной Reuters из источника в НАТО, союзники сошлись на позиции относительно текста итоговой декларации.



Значительное согласие между участниками НАТО по поводу заявления саммита было подтверждено в официальном сообщении агентства.



В нем отмечается важность данного соглашения для будущего сотрудничества и единства между странами в рамках альянса.



Саммит Альянса Североатлантического договора, проходящий с 9 по 11 июля в столице США, является ключевым мероприятием для обсуждения важных вопросов безопасности и сотрудничества на международном уровне.

Фото: www.flickr.com/U.S. Army Europe from Wiesbaden, German (the image is in the public domain)