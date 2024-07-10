Страны, входящие в Альянс Североатлантического договора, достигли общего стандарта для окончательного заявления саммита, который проходит в настоящее время в Вашингтоне.
По информации, полученной Reuters из источника в НАТО, союзники сошлись на позиции относительно текста итоговой декларации.
Значительное согласие между участниками НАТО по поводу заявления саммита было подтверждено в официальном сообщении агентства.
В нем отмечается важность данного соглашения для будущего сотрудничества и единства между странами в рамках альянса.
Саммит Альянса Североатлантического договора, проходящий с 9 по 11 июля в столице США, является ключевым мероприятием для обсуждения важных вопросов безопасности и сотрудничества на международном уровне.
Фото: www.flickr.com/U.S. Army Europe from Wiesbaden, German (the image is in the public domain)
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