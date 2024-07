В столице России высказывают своё сожаление из-за отсутствия хоть какой-то повестки в военно-политическом союзе НАТО, помимо собственного доминирования. Однако главы государств упорно продолжают высказывать свои убеждения, что впоследствии плохо на них скажется. Об этом информировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

Сергей Рябков заявил, что ситуация, которая происходит на данный момент в международной военно-политической организации, вызывает сожаление. Он аргументировал это тем, что альянс сегодня не имеет хоть какой-либо повестки. Всё, что у него есть, — это проблематика, которая основана на собственном превосходстве или на претензии господствовать в мире. Помимо этого, Сергей Рябков посчитал грустным то, что лидеры альянса не способны смотреть в будущее.

Замглавы МИД Российской Федерации заявляет, что НАТО уже должен был осознать, опираясь на происходящие события последних нескольких лет, что другие государства не собираются прогибаться под требования союза, а также не намерены подчиняться его велениям. Он также добавил, что если НАТО не действовали бы постоянно по принципу шантажа, то очень бы большое количество проблем могло бы и не быть, в том числе первоисточник тех трагедий, которые на данный момент случаются на Украине и около её, в первую очередь в воинственной политике НАТО во главе с Соединёнными Штатами Америки.

Сергей Рябков уверен, что если они будут также упрямо стоят на своих заблуждениях, то будут наказаны.

Фото: Flickr / U.S. Department of State (the image is in the public domain)