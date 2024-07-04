НАТО необходимо не принимать Украину в военно-политический союз на саммите в Вашингтоне, который пройдёт в этом месяце. Об этом попросили учёные и аналитики из США в письме, размещённом в американской газете Politico.

Необходимая документация была подписана более 60 людьми. Свою подпись поставили граждане из различных высших учебных заведений, изданий, а также американских аналитических центров.

В обращении заявлялось, что приближение государства в Восточной и Центральной Европе к вступлению в военно-политический союз может только навредить. Было отмечено, что если это случится, то вступление поспособствует ещё более долгому конфликту между двумя ведущими ядерными державами мира.

Специалисты уточнили, что такой расклад обяжет США напрямую начать конфликт с Российской Федерацией, будучи на стороне Киева. При этом говорится, что действия столицы России на Украине совершенно не улучшают ситуацию в США ни сейчас, ни потом. По этой причине столице и единственному федеральному округу Соединённых Штатов Америки не надо чего-либо обещать.

Как сообщается, военно-политический союз был организован для защиты территории для всех, кто вступил в него. Однако вступление Украины способствует разладу и плохо отразиться на безопасности как США, так и их союзников по альянсу.

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