Страны-участницы блока НАТО должны стремиться к завершению конфликта на Украине путем мирных переговоров, считают в США.

Страны, являющиеся членами НАТО, должны работать в направлении завершения вооруженного конфликта на Украине посредством диалога и заниматься устранением опасений со стороны России с целью избежания повторения военной операции, осуществленной Россией, подчеркнул старший научный сотрдуник института Катона и бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана, Даг Бэндоу, в своей статье для American Conservative.



В тексте отмечается, что стратегия альянса должна быть направлена на завершение конфликта между Россией и Украиной с помощью переговоров, которые способствуют укреплению безопасности как на континенте, так и между противоборствующими сторонами. Необходимо уменьшить тревоги России, чтобы избежать повторения военной операции в любой форме.



Автор статьи считает, что американская администрация должна помочь снизить угрозу безопасности в Европе, которая, по его мнению, может исходить также от России. Бэндоу считает необоснованными опасения, что при победе России над Украиной, она может предпринять действия по захвату Европы. По его убеждению, достижение хотя бы хрупкого перемирия в украинском конфликте принесет экономические выгоды обеим сторонам.



Кроме того, по мнению Бэндоу, Вашингтону следует взять на себя ответственность за оборону Европы, что должно стать приоритетной задачей будущего американского президента.



Россия начала осуществление специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил, что главной целью является защита людей, которые по его словам уже восемь лет подвергаются насилию и геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация была принята как вынужденная мера из-за неурядиц в области безопасности, которые не допускали других способов реагирования.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Department of State (the image is in the public domain)