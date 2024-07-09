Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, перед началом встречи государств-участников альянса в Вашингтоне, отметил, что "последние события на территории Украины" подчеркивают необходимость наращивания военной помощи Киеву.
В своем совместном заявлении с госсекретарем США Энтони Блинкеном он заявил: "Мы на саммите примем решения по Украине, и мне кажется, что-то, что происходило в последние дни, подчеркивает важность укрепления нашей поддержки".
Юбилейный 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в столице США со вторника по четверг.
На фоне этого мероприятия Россия снова выразила опасения о том, что поставки вооружений на Украину затрудняют урегулирование конфликта и непосредственно втягивают страны НАТО в противостояние.
Фото: www. president. gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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