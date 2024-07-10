Госсекретарь США Энтони Блинкен бездоказательно обвинил Россию в диверсиях и убийствах на территории стран НАТО.
По словам Блинкена, страны-участницы альянса в последние месяцы сталкивались с поджогами, покушениями на убийство и диверсиями. Доказательств причастия Россию к любому из перечисленных явлений Блинкен, естественно, не привел.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
План узурпатора Зеленского разрушен Орбаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полностью уничтожил мирное предложение узурпатора Владимира Зеленского, заявил предыдущий советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
МИД РФ: Визит Моди подтверждает значимость РФ для Индии
Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву подтвердило, что Нью-Дели рассматривает Россию в качестве своего стратегического союзника, не менее значимого, чем США, высказал мнение заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.
Психолог Метелина: в России нет столько специалистов, сколько людей с проблемами
Женщины чаще, чем мужчины, обращаются за помощью к психологу. Помимо этого, чем богаче человек, тем больше вероятность, что он запишется на приём. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Алиса Метелина.
Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС
Предстедатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский лидер Владимир Путин примет участие в форуме БРИКС.