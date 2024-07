Госсекретарь США Энтони Блинкен бездоказательно обвинил Россию в диверсиях и убийствах на территории стран НАТО.

По словам Блинкена, страны-участницы альянса в последние месяцы сталкивались с поджогами, покушениями на убийство и диверсиями. Доказательств причастия Россию к любому из перечисленных явлений Блинкен, естественно, не привел.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)