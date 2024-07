В странах, передавших Украине истребители F-16, ведутся переговоры о возможном военном использовании этих самолетов на территории России, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, как сообщил Telegraph.



На прошедшем в среду мероприятии по случаю юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США и их союзники уже начали поставку Украине американских истребителей F-16.



Из совместного заявления лидеров США, Нидерландов и Дании следует, что Вооруженные силы Украины будут оснащены этими самолетами и получат поддержку по их эксплуатации, оборудованию и подготовке летчиков.



Согласно словам Брекелманса, в настоящее время обсуждаются возможности применения этих вооружений (с которыми вооружены истребители) на территории России.



Газета также информирует, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на саммите НАТО в Вашингтоне заявил президенту Украины, что не будет ограничивать использование самолетов F-16, переданных его правительством.



В прошлом году Амстердам и Копенгаген договорились передать Киеву F-16. В то же время началась подготовка украинских летчиков. По словам министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрена, первые самолеты будут переданы к лету 2024 года.



Глава датского Министерства иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен в мае указал, что Украине разрешится использовать F-16 для атак на Россию.



Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, объявила о поставке 30 таких самолетов киевскому правительству до 2028 года, первые из которых должны поступить в этом году.



По словам главного внешнеполитического деятеля России Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как стратегический сигнал НАТО в ядерной области.



Вместе с тем, их появление на Украине не изменит обстановку на контактной линии, истребители будут уничтожены как и другие виды вооружений, пояснил он. Как подчеркнул глава комитета Государственной Думы по вопросам обороны Андрей Картаполов, если F-16 примут участие в боевых вылетах, как самолеты, так и базы их размещения станут целями для российских Вооруженных сил.

Фото: www. dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)