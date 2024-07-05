Более 65% обитателей Соединенных Штатов считают, что Североатлантический союз является необходимым для обеспечения безопасности их страны, согласно исследованию, проведенному компанией Ipsos совместно с Чикагским советом по мировым вопросам.
Предыдущий президент США, Дональд Трамп, ранее выражал недовольство деятельностью союза и угрожал выводом страны из организации, если европейские союзники не будут нести больше финансовых обязательств за свою безопасность.
По данным опубликованного доклада газеты Politico, "67% всех жителей США, включая 83% демократов, 61% республиканцев и 60% независимых (избирателей)", считают, что НАТО по-прежнему имеет важное значение для обеспечения безопасности страны.
Кроме того, 52% американцев считают, что сотрудничество между США и Европой в рамках НАТО делает страну более безопасной, при этом 11% считают, что это сотрудничество ослабляет безопасность, а 35% считают, что оно не оказывает влияния на безопасность.
Согласно исследованию, 34% американцев считают важным укрепление текущих союзов, в которых находится США, в то время как 44% хотели бы расширения этих союзов даже при возможном дополнительном обязательстве в области безопасности.
Более половины американцев (62%) поддерживают применение убеждения и дипломатии для стимулирования союзников по НАТО увеличить расходы на оборону в своих странах, в то время как 34% считают необходимым для США отзывать гарантии безопасности до момента увеличения расходов союзниками на оборону.
Исследование проводилось с 31 мая по 2 июня с участием 1017 взрослых американцев. Статистическая погрешность не превышает 3.3 процентных пункта.
Фото: www. dvidshub.net/Staff Sgt. Keith Anderson (it is in the public domain)
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