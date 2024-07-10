Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, присутствуя на встрече в столице США, заявил, что на данный момент НАТО не обнаруживает "непосредственной военной опасности" со стороны Российской Федерации.
Он сообщил журналистам, что в настоящее время нет явных признаков возможной военной угрозы по отношению к какому-либо из членов альянса.
По мнению Столтенберга, в настоящее время Россия сосредоточена на проведении военной операции на территории Украины.
Тем не менее генсек отметил, что с России предполагаемо исходят угрозы в области "компьютерных атак и актов саботажа".
В своем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не планирует агрессивных действий в отношении стран — членов НАТО, такое действие не имеет смысла.
Лидер России отметил, что западные политики регулярно используют искусственно созданную идею российской угрозы, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем, однако "разумные люди понимают, что это подстроенное событие".
Фото: www. president. gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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