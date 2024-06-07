Страны-участницы блока НАТО, согласно высказыванию главы Военного комитета альянса, адмирала Роба Бауэра в беседе с изданием Washington Post, пока не заметили каких-либо изменений в готовности ядерных сил РФ, способных повлиять на их собственные позиции.



Позитивная информация, по его мнению, в том, что пока у НАТО нет данных о каких-либо изменениях в готовности ядерных вооруженных сил России, которые бы принудили к изменению готовности своих сил.

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