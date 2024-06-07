Страны-участницы блока НАТО, согласно высказыванию главы Военного комитета альянса, адмирала Роба Бауэра в беседе с изданием Washington Post, пока не заметили каких-либо изменений в готовности ядерных сил РФ, способных повлиять на их собственные позиции.
Позитивная информация, по его мнению, в том, что пока у НАТО нет данных о каких-либо изменениях в готовности ядерных вооруженных сил России, которые бы принудили к изменению готовности своих сил.
Фото: commons.wikimedia.org/Donkerblauw Bloed (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Путин: Европа теряет черты своей культуры
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не Россия теряет черты европейской культуры, а государства западной Европы.
Путин отметил тягу европейцев к традициям
Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ заявил, что многие европейцы стремятся к традициям.
Диетологи Макиша и Сюракшина: "Оземпик" — не панацея
Наступило лето. Кто не похудел, пытаются быстро придти в форму до отпуска, и многие разыскивают нашумевший препарат "Оземпик". Компания "Герофарм" в 2025-ом планирует вывести на рынок аналог для лечения ожирения, в то время как в США поданы десятки исков против производителей "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида.
Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность
Замглавы Минюста указал на опасность ЛГБТ*, распространяющего деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей и угрожающего демографии.