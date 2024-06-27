НАТО не возражает против финансирования Евросоюзом строительства границы обороны на территориях европейских стран с Россией и Белоруссией.



Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ответ на вопросы журналистов о том, как НАТО оценивает данную идею стран Балтии и Польши и не собирается ли возглавить этот проект.



"Альянс присутствует в этих странах, развернуты боевые группировки, войска НАТО. НАТО на протяжении многих лет вкладывала средства в критическую военную базу… Для НАТО важно, чтобы все государства выполняли заданные цели, вкладывали деньги в необходимую инфраструктуру, о которой было договорено. На вопрос о том, как будет осуществляться финансирование, НАТО не вмешивается. Будут ли это средства Евросоюза или средства из национального бюджета, для НАТО это не имеет значения", — отметил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас.



Премьер-министр Эстонии подтвердила, что данная идея пришла, в частности, от ее страны. "Мы по-настоящему отправили такое письмо с лидерами балтийских государств и Польши… Здесь речь идет не только о финансировании, но и о стороне политики", — сообщила премьер-министр Эстонии.



По ее словам, "поскольку оттуда исходит угроза, необходимо гарантировать безопасность населения на ближайшие годы".

Она также отметила, что точная сумма, требуемая для данного проекта, пока не была рассчитана.

Фото: www. president. gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)