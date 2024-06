НАТО обещает Киеву лишь неосуществимые мечты о вступлении, поскольку альянсу придется столкнуться с Россией, выразил отставной американский офицер Дэниел Дэвис в ходе интервью на YouTube-канале Deep Dive.



Он отметил, что даже страны, такие как Франция и Германия, не согласятся на принятие Украины, если им придется действовать согласно пятой статье.



По мнению Дэвиса, рассуждения о вступлении Украины в НАТО лишены смысла, поскольку Киев не удовлетворяет ни одному из критериев для принятия новых членов альянса. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце мая заявил, что возможность вступления Украины в НАТО в ближайшие 30 лет вызывает сомнения.



Адмирал Роб Бауэр, возглавляющий военный комитет альянса, в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО решен, однако продолжается дискуссия о том, "когда произойдет это событие и каковы необходимые условия для его осуществления".

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)