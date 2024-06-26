Риторика альянса НАТО, так же как и подходы к предоставлению помощи Украине, не изменятся после замены генерального секретаря. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Запад выступает весьма воинственно по отношению к России.
В среду на пост генсека альянса был утвержден Марк Рютте.
Пушилин отметил, что несмотря на изменения в руководстве, позиция западных стран остается агрессивной по отношению к России и Украине. Он сказал, что риторика НАТО и подход к помощи Украине не собираются меняться.
По мнению России, поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и прямо вовлекают страны НАТО в противостояние, что является опасным шагом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые поставки вооружения для Украины станут легальной целью для России.
Он отметил, что США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая военнослужащих в различных странах, включая Великобританию, Германию и Италию.
По мнению Кремля, поставки оружия на Украину со стороны Запада негативно сказываются на переговорном процессе и могут иметь негативные последствия.
Фото: kremlin. ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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