Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не будет отправлять войска на Украину.

По словам генсека, у альянса нет никаких планов по отправке своих военнослужащих на территорию Украины.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)