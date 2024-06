Глава военного комитета блока НАТО Роберт Бауэр заявил, что альянс не располагает силами на территории Украины.

Кроме этого, глава комитета заявил, что НАТО не имеет планов по отправке солдат на Украину.

