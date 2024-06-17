Планов у НАТО на увеличение числа ядерного вооружения не предусмотрено, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил об этом после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.



"У НАТО нет планов усиливать ядерное вооружение. Это не что иное, как обновление, при котором старые вооружения заменяются новыми, более современными моделями. Соединенные Штаты Америки улучшают свое ядерное оружие", — выразил он.



По мнению генерального секретаря, НАТО уже длительное время проводит подобное обновление и "гарантирует прозрачность данного процесса".

Фото: www. president. gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)