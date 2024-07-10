Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что пока рано говорить о временных рамках присоединения Украины к НАТО.



Он подчеркнул, что для принятия нового члена требуется единодушие среди всех стран-участников, хотя все они согласны на вступление Украины в альянс, но точные сроки пока не определены.



В ходе саммита страны-члены альянса планируют согласовать обширный пакет мер по поддержке Украины, включающий в себя пять ключевых компонентов.



Среди них — долгосрочные финансовые обязательства, новые обязательства по военной помощи, в том числе системами противовоздушной обороны, новые соглашения по обеспечению безопасности, гарантии полной совместимости украинских вооруженных сил с силами НАТО, а также учреждение тренировочного центра в Польше.



Столтенберг подчеркнул, что все эти инициативы станут важным этапом на пути Украины к вступлению в НАТО, создавая необходимую базу для интеграции страны в альянс.

Фото: www. flickr. com/California National Guard (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)