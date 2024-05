В ходе предстоящего саммита в июле в Вашингтоне НАТО не планирует расширять свои ряды приглашением Украины в альянс, заявил в пятницу помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Джеймс О'Брайен.



По словам данного чиновника, альянс не намерен приглашать Украину присоединиться к нему на саммите, который состоится в американской столице. Однако на высокоуровневой встрече союзников планируется продемонстрировать значительную поддержку Украины.



Саммит Североатлантического альянса пройдет с 9 по 11 июля.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)