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НАТО не пригласит Украину в альянс на июльском самите
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:31

НАТО не пригласит Украину в альянс на июльском самите

В ходе предстоящего саммита в июле в Вашингтоне НАТО не планирует расширять свои ряды приглашением Украины в альянс, заявил в пятницу помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Джеймс О'Брайен.

По словам данного чиновника, альянс не намерен приглашать Украину присоединиться к нему на саммите, который состоится в американской столице. Однако на высокоуровневой встрече союзников планируется продемонстрировать значительную поддержку Украины.

Саммит Североатлантического альянса пройдет с 9 по 11 июля.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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