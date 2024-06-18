Международное сообщество имеет справедливое мнение о функции НАТО в украинском кризисе, и состав альянса нуждается в пересмотре своих действий, выразил в ходе брифинга вторник на официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.



"У международного сообщества существует справедливая точка зрения на роль НАТО в украинском кризисе, как наследника холодной войны и крупнейшей военной коалиции в мире. Необходимо переосмыслить действия НАТО, а не совершать случайные комментарии в адрес Китая", — сообщил Линь Цзянь в ответ на просьбу прокомментировать высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что участники альянса должны заставить Китай понести ответственность за предполагаемую военную помощь России.



Дипломат подчеркнул, что Китай не является инициатором или участником украинского кризиса, а активно способствует мирным переговорам.



"Рекомендациям соответствующих сторон стоит прекратить обвинения и перекладывание ответственности, избегать конфронтаций, прекратить разжигание конфликтов и провоцирование противостояния между блоками, а вместо этого начать прилагать усилия для политического урегулирования кризиса", — подчеркнул Линь Цзянь.



Москва не раз подчеркивала готовность к диалогу, однако Киев установил законодательный запрет на него.



На Западе игнорируют постоянные отказы со стороны Киева от переговорного процесса.



В предыдущем заявляли в Кремле, что на данный момент нет предпосылок для перехода ситуации в Украине на путь мирного разрешения и абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации с использованием военного пути.



Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине есть желание к переговорам, то необходимо отменить запрет на них.



По его мнению, Россия никогда не отвергала возможность урегулирования конфликта на Украине мирными путями, но с предоставлением гарантий безопасности для России.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿