Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны союза на встрече в Вашингтоне планируют усилить сотрудничество со странами индо-тихоокеанского региона, включая Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.
Он отметил, что одним из ключевых аспектов саммита станет развитие глобального партнерства. Столтенберг подчеркнул, что конфликт на Украине подчеркнул необходимость глобального, а не только регионального подхода к обеспечению безопасности.
Он выразил мнение о необходимости укрепления сотрудничества с партнерами из индо-тихоокеанского региона.
Согласно его словам, принимаемые решения по этому вопросу должны подтвердить поддержку Украины и укрепить взаимодействие в области оборонно-промышленного комплекса.
Предварительно генсек НАТО высказывал намерение договориться на саммите в июле в Вашингтоне о партнерстве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместной противодействия Китаю.
По его мнению, расширение этой формы сотрудничества крайне важно, учитывая, что конфликт на Украине продемонстрировал взаимосвязь между происшествиями в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна и в Европе.
Фото: www. president. gov. ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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