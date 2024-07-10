Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-члена альянса поставить еще пять новых систем противовоздушной обороны для Украины.
Эту информацию он передал перед началом главной части встреч на саммите НАТО в Вашингтоне.
По поводу систем ПВО, Столтенберг объявил, что указанные союзники сделают возможной поставку пяти передовых стратегических систем ПВО от США, Италии, Румынии, Нидерландов и другой страны-участницы. Он передал эту информацию журналистам на пресс-конференции.
Фото: www.president.gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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