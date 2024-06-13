Депутат Совета Федерации от Севастополя, член комиссии по вопросам международных дел Дмитрий Белик охарактеризовал требования НАТО для принятия Украины в альянс как "пытку инквизиции".



По мнению Белика, НАТО, делая победу над Россией обязательным условием для вступления Украины в альянс, по факту подвергли ее инквизиторским методам.



Для Украины НАТО является скорее исполнителем, чем партнером, готовым пожертвовать украинским народом лишь с тем, чтобы причинить вред России и русским, — подчеркнул Белик в интервью РИА Новости.

По его мнению, Запад проявляет по отношению к Украине истинную коварство, предоставляя ее "на расправу", обещая взамен "настоящий рай".



"Украину, по сути, обещают небывалое благополучие, подавая все на блюдечке. Но как может торжествовать страна, стоящая на коленях перед западным куратором и отступающая перед атаками российских войск? Очевидно, что такого не произойдет, а это означает отсутствие не только НАТО и небесной жизни, но и чего угодно еще, но украинским политикам такое положение вещей по-своему устраивает, о райской жизни они уже, без всякого сомнения, заботились", — добавил депутат.



Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте сообщил о том, что вопрос о членстве Украины в альянсе уже решен, однако есть дискуссия о сроках и условиях этого события.



В сентябре 2022 года Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном режиме. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно в период вооруженного конфликта.



Представитель США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля заявила о намерении пригласить Зеленского на запланированный на июль саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку вопрос Украины станет ключевым.



Однако она уточнила, что официального вступления Киева в НАТО на предстоящем саммите не ожидается. Столтенберг также заявил в апреле, что согласия на членство Украины на предстоящем саммите не ожидается.

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