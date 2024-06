НАТО применяет искусственный интеллект (ИИ) в особенности для анализа космических изображений с целью учета имеющейся у России самолетов и точек дозаправки, передает информационное агентство Bloomberg, со ссылкой на помощника генерального секретаря альянса Дэвида ван Вила.



По словам Ван Вила, здесь речь идет о применении искусственного интеллекта для операций с низким риском, которые не угрожают жизни.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Юлия Кузьмина / Julia Kuzmina @ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)