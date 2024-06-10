НАТО применяет искусственный интеллект (ИИ) в особенности для анализа космических изображений с целью учета имеющейся у России самолетов и точек дозаправки, передает информационное агентство Bloomberg, со ссылкой на помощника генерального секретаря альянса Дэвида ван Вила.
Согласно агентству, одним из способов использования искусственного интеллекта организацией является анализ космических снимков для подсчета российских воздушных судов и заправочных пунктов.
По словам Ван Вила, здесь речь идет о применении искусственного интеллекта для операций с низким риском, которые не угрожают жизни.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Юлия Кузьмина / Julia Kuzmina @ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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