На повестке дня очередного саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля значатся три ключевые темы: укрепление блока в области координации и финансирования военной помощи Украине, усиление коллективной обороны и сдерживание для противодействия Российской Федерации, а также расширение сотрудничества с азиатскими странами в контексте растущего противостояния между Западом и Китаем.
По данным агентства Reuters, ссылка на концепцию саммита, НАТО стремится поддерживать общение с Москвой, чтобы снизить возможные опасности и предотвратить обострение ситуации.
В связи с этим альянс акцентирует внимание на важности поддержания диалога с российскими представителями на фоне нарастающих напряженностей.
Саммит НАТО в столице США представляет собой значимое событие для определения дальнейших шагов блока в условиях изменяющейся геополитической обстановки.
Ожидается, что обсуждение ключевых вопросов и принятие конкретных решений на саммите дадут новый импульс для деятельности НАТО и укрепят единство альянса в решении вызовов безопасности и стабильности на международной арене.
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