На повестке дня очередного саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля значатся три ключевые темы: укрепление блока в области координации и финансирования военной помощи Украине, усиление коллективной обороны и сдерживание для противодействия Российской Федерации, а также расширение сотрудничества с азиатскими странами в контексте растущего противостояния между Западом и Китаем.



По данным агентства Reuters, ссылка на концепцию саммита, НАТО стремится поддерживать общение с Москвой, чтобы снизить возможные опасности и предотвратить обострение ситуации.



В связи с этим альянс акцентирует внимание на важности поддержания диалога с российскими представителями на фоне нарастающих напряженностей.



Саммит НАТО в столице США представляет собой значимое событие для определения дальнейших шагов блока в условиях изменяющейся геополитической обстановки.



Ожидается, что обсуждение ключевых вопросов и принятие конкретных решений на саммите дадут новый импульс для деятельности НАТО и укрепят единство альянса в решении вызовов безопасности и стабильности на международной арене.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)