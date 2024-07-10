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НАТО собирается поддерживать контакты с РФ
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НАТО собирается поддерживать контакты с РФ

На повестке дня очередного саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля значатся три ключевые темы: укрепление блока в области координации и финансирования военной помощи Украине, усиление коллективной обороны и сдерживание для противодействия Российской Федерации, а также расширение сотрудничества с азиатскими странами в контексте растущего противостояния между Западом и Китаем.

По данным агентства Reuters, ссылка на концепцию саммита, НАТО стремится поддерживать общение с Москвой, чтобы снизить возможные опасности и предотвратить обострение ситуации.

В связи с этим альянс акцентирует внимание на важности поддержания диалога с российскими представителями на фоне нарастающих напряженностей.

Саммит НАТО в столице США представляет собой значимое событие для определения дальнейших шагов блока в условиях изменяющейся геополитической обстановки.

Ожидается, что обсуждение ключевых вопросов и принятие конкретных решений на саммите дадут новый импульс для деятельности НАТО и укрепят единство альянса в решении вызовов безопасности и стабильности на международной арене.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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