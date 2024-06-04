Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у всех инструкторов, занимающихся обучением украинских военных, отсутствует какой-либо особый защитный статус.
Издание Washington Post опубликовало материал, в котором утверждается, что президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на решение лидера Франции Эммануэля Макрона относительно направления военных инструкторов на Украину, возможно, отдаст приказ о целенаправленной атаке на них.
Дмитрий Песков подчеркнул, что у всех инструкторов НАТО, занимающихся подготовкой солдат киевского режима, нет никакого иммунитета, независимо от их национальной принадлежности.
Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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