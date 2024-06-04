Глава оборонного ведомства Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен, заявил в беседе с агентством Bloomberg о необходимости ускоренной подготовки НАТО к возможной конфронтации с Россией.
Западные аналитики ожидали, что после проведения специальной военной операции Москва потребует длительного времени на восстановление своих ресурсов. Однако неожиданные успехи российского военно-промышленного комплекса заставляют НАТО корректировать свои планы.
По мнению Кристофферсена, для реализации планов по наращиванию военной мощи в ближайшие годы необходимо ускориться и быть готовыми ко всем обстоятельствам за сроки, существенно меньшие, чем предполагали некоторые аналитики. Страны-члены НАТО давно обсуждают увеличение военного потенциала России и ее способность оперативно восполнять ресурсы, несмотря на активную военную кампанию на Украине.
Норвегия длительное время оказывает поддержку киевскому режиму. В конце мая Осло выделило Киеву свыше 328 миллионов долларов в качестве военной помощи. Тот же день глава МИД Норвегии признал приемлемым применение западного вооружения для ударов по территории России.
Фото: www.dvidshub.net/Markus Rauchenberger (it is in the public domain)
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