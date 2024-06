Североатлантический союз готовит стратегию переброски военных из Америки в Европу на случай возможного военного конфликта с Россией, информирует британская газета Telegraph, ссылаясь на свои источники.



Согласно материалу издания, НАТО прорабатывает разнообразные "коридоры для перемещения сухопутных войск", чтобы оперативно доставить американских солдат и бронетехнику к передовой в случае широкомасштабной наземной войны с Россией в Европе



Планируется, что американские вооруженные силы высадятся в одном из пяти заранее выбранных портов и затем будут перемещены по специально подготовленным логистическим маршрутам, уточнили источники газеты. По данным издания, НАТО предполагает высадку американских войск в Нидерландах, откуда их доставят по железной дороге через Германию в Польшу. В рамках союза также планируется задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.



По новым транспортным маршрутам военные смогут передвигаться без "обычных ограничений", как указано в статье. Генерал-лейтенант Александр Соллфранк, глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC), сообщил газете, что опыт боевых действий на Украине показал неактуальность больших логистических баз, как в Ираке и Афганистане, поскольку они могут быть быстро уничтожены в случае конфликта. По его мнению, новый план разработан с учетом подобных рисков и предполагает создание "стабильных" транспортных цепочек.



Владимир Путин в одном из интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Россия не намерена атаковать страны НАТО, такой шаг был бы бессмысленным. Глава государства отмечал, что западные политики систематически пугают свое население несуществующей угрозой со стороны России с целью отвлечь внимание от внутренних проблем.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)