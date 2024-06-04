Запад готовит предлог для размещения военных на Украине, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен во время выступления на YouTube-канале "Исследования нейтралитета".
По словам Дагделен, НАТО намерено смоделировать ситуацию, аналогичную началу войны во Вьетнаме. Обсуждение размещения военных союза происходит параллельно с конфликтом на Украине. Перед вступлением США в боевые действия во Вьетнаме, которому предшествовал Тонкинский инцидент, там уже присутствовали 15 тысяч советников. Позже были введены американские войска для "защиты" этих советников. Следует ожидать подобного сценария и на Украине, с размещением немецкой или другой военной техники, способной нанести удары по России, предположила депутат.
Дагделен считает необходимым формирование коалиции стран, включая государства Юга, с целью предотвратить эскалацию и распространение конфликта в Восточной Европе. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность размещения военного контингента на Украине в случае прорыва Россией фронта и запроса от Киева. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что "Украина имеет право" атаковать "военные цели на территории России", и добавил, что "некоторые союзники" сняли ограничения по ударам. По его мнению, настало время снять и другие ограничения.
Комментируя риторику Запада, президент России Владимир Путин отметил, что представители НАТО должны осознавать последствия своих действий. Путин напомнил, что страны-члены альянса в Европе, как правило, представляют собой государства с небольшой площадью и высокой плотностью населения.
Фото: www.dvidshub.net/Markus Rauchenberger (it is in the public domain)
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