Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал, что Соединенные Штаты, Италия, Румыния, Голландия и еще одна держава-участница готовы дать обещания о поставке еще пяти новых комплексов противовоздушной обороны для Украины.
Эту информацию он обнародовал в ходе предшествующего основной части конференции на саммите НАТО в Вашингтоне.
Столтенберг направил журналистам информацию о том, что относительно систем ПВО несколько союзников высказали готовность обеспечить пять новых передовых стратегических систем ПВО из США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной державы-участницы.
Фото: www. flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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