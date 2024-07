Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал, что Соединенные Штаты, Италия, Румыния, Голландия и еще одна держава-участница готовы дать обещания о поставке еще пяти новых комплексов противовоздушной обороны для Украины.



Эту информацию он обнародовал в ходе предшествующего основной части конференции на саммите НАТО в Вашингтоне.



Столтенберг направил журналистам информацию о том, что относительно систем ПВО несколько союзников высказали готовность обеспечить пять новых передовых стратегических систем ПВО из США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной державы-участницы.

