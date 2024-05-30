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В НАТО заявили о координации поддержки Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:33

В НАТО заявили о координации поддержки Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса координировать помощь Украине.

По словам Столтенберга, это позволит избегать задержек в поставок вооружений для киевского режима и избежать "ранее допущенные ошибки".

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)

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