Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса координировать помощь Украине.
По словам Столтенберга, это позволит избегать задержек в поставок вооружений для киевского режима и избежать "ранее допущенные ошибки".
Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)
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