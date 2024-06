По мнению председателя Клуба генералов и адмиралов Сербии, генерала в отставке Луки Кастратовича, в ходе нападения НАТО на Союзную республику Югославию в 1999 году были применены обедненный уран, плутоний и другие ядовитые вещества, что привело к серьезному ухудшению здоровья местных жителей на долгие годы вперед.



Эта информация была представлена в Доме армии Сербии в рамках выпуска книги "Правовые и экологические аспекты защитной войны Сербии против агрессии НАТО в 1999 году", авторами которой являются военные эксперты и ученые. Клуб генералов и адмиралов Сербии оказал поддержку данной публикации.



По словам генерала Кастратовича, НАТО применяла химическое и биологическое оружие, загрязнив воду и почву обедненным ураном и плутонием, что привело к серьезным последствиям для здоровья местного населения.



Он утверждает, что количество онкологических заболеваний значительно возросло после бомбардировок в 1999 году.



Генерал отмечает, что только спустя два десятилетия в Сербии стали открыто называть действия НАТО агрессией, поскольку после событий 5 октября 2000 года падения режима Слободана Милошевича никто не осмеливался высказывать такие обвинения.



Председатель Клуба генералов и адмиралов Сербии говорит о проекте Запада против Востока, особенно против православия, в контексте которого Сербия становится помехой на пути.



Он подчеркивает, что страна всегда сопротивлялась и доказывала свою непоколебимость в борьбе за свободу, несмотря на свою небольшую численность народа. В 1999 году вооруженный конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и вооруженными силами Сербии привел к вмешательству НАТО, который продолжался с 24 марта по 10 июня 1999 года.



Бомбардировки НАТО привели к гибели более 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и значительным материальным потерям.



Медики фиксируют увеличение онкологических заболеваний в результате применения обедненного урана.



В сентябре 2000 года Окружной суд Белграда признал виновными в военных преступлениях в ходе бомбардировок Союзной республики Югославии американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека НАТО Хавьера Солану, однако вердикт был пересмотрен Верховным судом Сербии в 2001 году после смены власти.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)