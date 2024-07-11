На совещаниях НАТО и Европейского союза вызывает беспокойство тот факт, что участники саммита НАТО в столице США, Вашингтоне, больше фокусируются на состоянии текущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и возможных его ошибках, чем на перспективах самого альянса, сообщает издание Politico, ссылаясь на множество источников, предпочитающих остаться неизвестными.
Один из европейских дипломатов выразил недоумение относительно ситуации, подчеркнув, что находясь в Европе и слушая выступления президента США, больше беспокоит неопределенность в его действиях, а не радость от общения с лидером свободного мира. Внимание сосредоточено на вопросах, связанных с возможными промахами или неожиданными высказываниями, и это вызывает настороженность у ряда чиновников.
По мнению некоторых высокопоставленных лиц, слишком большое внимание обращается на Джо Байдена, что отвлекает от анализа политики бывшего президента Дональда Трампа и возможных последствий его возвращения в Белый дом.
Они отмечают, что обсуждением Трампа в рамках НАТО уделяется меньше внимания, чем следовало бы.
Представитель одной из стран-членов НАТО выразил тревогу, подчеркнув, что основное внимание участников саммита сосредоточено на фотосессиях Байдена с союзниками, а не на конкретных заявлениях Трампа относительно будущих действий альянса.
Саммит Североатлантического альянса проводится в Вашингтоне с вторника по четверг.
Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)
В ФРГ Шольца призвали объясниться в связи с идеей разместить ракеты ВС США
Канцлер ФРГ Олаф Шольц столкнулся с призывом объясниться по поводу планов размещения на территории Германии новых дальнобойных ракет ВС США. Эксперт от фракции "зелёных" Сара Нанни заявила, что Шольц должен в ближайшее время дать разъяснения по данному вопросу.
Белорусская винодельня уходит из России
Минское заведение по изготовлению вина изложило свои намерения отказаться от поставок алкогольной продукции в Россию в свете заявлений российских виноделов о неспособности классифицировать белорусское производство как вино.
Врач Тарасов: частая зевота может указывать на сердечно-сосудистые проблемы
Челябинский врач Дмитрий Тарасов предупредил о рисках, связанных с частой зевотой.
Химик Дроганова: бытовая химия с агрессивными компонентами может вызвать прерывание беременности
Старший преподаватель факультета естественных наук Татьяна Дроганова предупредила о рисках использования бытовой химии с агрессивными компонентами.