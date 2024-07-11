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НАТО обеспокоенно из-за сосредоточенности на Байдене
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НАТО обеспокоенно из-за сосредоточенности на Байдене

На совещаниях НАТО и Европейского союза вызывает беспокойство тот факт, что участники саммита НАТО в столице США, Вашингтоне, больше фокусируются на состоянии текущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и возможных его ошибках, чем на перспективах самого альянса, сообщает издание Politico, ссылаясь на множество источников, предпочитающих остаться неизвестными.

Один из европейских дипломатов выразил недоумение относительно ситуации, подчеркнув, что находясь в Европе и слушая выступления президента США, больше беспокоит неопределенность в его действиях, а не радость от общения с лидером свободного мира. Внимание сосредоточено на вопросах, связанных с возможными промахами или неожиданными высказываниями, и это вызывает настороженность у ряда чиновников.

По мнению некоторых высокопоставленных лиц, слишком большое внимание обращается на Джо Байдена, что отвлекает от анализа политики бывшего президента Дональда Трампа и возможных последствий его возвращения в Белый дом.

Они отмечают, что обсуждением Трампа в рамках НАТО уделяется меньше внимания, чем следовало бы.

Представитель одной из стран-членов НАТО выразил тревогу, подчеркнув, что основное внимание участников саммита сосредоточено на фотосессиях Байдена с союзниками, а не на конкретных заявлениях Трампа относительно будущих действий альянса.

Саммит Североатлантического альянса проводится в Вашингтоне с вторника по четверг.

Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)

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