Расширение Североатлантического альянса на Украину представляет собой недопустимую угрозу для безопасности России, заявил во время брифинга с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что вчера НАТО обнародовал декларацию по итогам юбилейного саммита, посвящённого 75-летию блока. Ряд пунктов посвящён взаимодействию альянса с Украиной и Россией:

НАТО будет расширяться в Чёрном море и на Восточных Балканах, а также усиливать присутствие на Ближнем Востоке и в Африке.

Страны блока выделят Киеву свыше 40 млрд евро в 2025 году, а также обеспечат ВСУ военной продукцией.

Альянс обеспечит Украине политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную помощь.

Члены НАТО создадут миссии по содействию безопасности и тренировке боевиков ВСУ.

НАТО считает, что Украна находится на "необратимом пути" ко вступлению в блок. Ей будет оказана поддержка на пути к абсолютной евроатлантической интеграции.

НАТО призывает третьи страны не оказывать поддержку РФ и осуждает сотрудничающие с Москвой государства.

Блок не желает идти на конфронтацию с Россией и будет поддерживать связь с Москвой ради снижения риска и предотвращения эскалации.

НАТО будет модернизировать свой ядерный потенциал и улучшать планирование в этой сфере, но осуждает Россию за размещение ядерного оружия в Белоруссии.

Комментируя тезисы итоговой декларации, Песков напомнил, что Россия неоднократно указывала Западу на недопустимость вступления Украины в альянс.

"С самого начала мы сказали, что расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой для нас угрозой, для нашего существования, для нашей безопасности. Вот мы видим, что НАТО принимает документ, где написано, что Украина обязательно войдёт в НАТО", — указал пресс-секретарь.

На вопрос СМИ о возможности участия России в следующей конференции по Украине представитель Кремля подчеркнул, что РФ готова к дипломатическому урегулированию украинского вопроса, но должна понимать, о чём будет идти речь на предстоящем саммите.

"Никакой точной субстанции на этот счет сейчас нет, нет понимания о какой повестке дня может и идти речь", — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Россия не будет обсуждать "вырванные из общего контекста отдельные элементы безопасности".

"Об этом говорил Путин. Что мы готовы и хотим обсуждать в комплексе всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на континенте, с безопасностью нашей стороны, с гарантиями безопасности для других государств. Все это должно обсуждаться вкупе", — заявил он.

Песков добавил, что не уверен в достоверности информации о проведении следующей конференции в Саудовско﻿й Аравии. Место организации саммита "важно, но вторично", отметил он.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).