Киеву будет сложно получить приглашение в Североатлиантический альянск на будущем саммите НАТО в Вашингтоне, рассказал прибалтийскому агентству Baltic News Service (BNS) министр обороны Латвии Лауринас Касчюнас.

Он пояснил, что страны блока пока не пришли к консенсусу относительно принятия Украины в альянс.



Ранее президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что среди стран НАТО нет единства в вопросе членства Украины в альянсе.

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