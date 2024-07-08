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BNS: в НАТО нет консенсуса по поводу принятия Украины в альянс
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BNS: в НАТО нет консенсуса по поводу принятия Украины в альянс

Киеву будет сложно получить приглашение в Североатлиантический альянск на будущем саммите НАТО в Вашингтоне, рассказал прибалтийскому агентству Baltic News Service (BNS) министр обороны Латвии Лауринас Касчюнас.

Он пояснил, что страны блока пока не пришли к консенсусу относительно принятия Украины в альянс.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что среди стран НАТО нет единства в вопросе членства Украины в альянсе.

Фото: commons.wikimedia.org/Администрация президента Украины (Creative Commons Международная лицензия Attribution 4.0).

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