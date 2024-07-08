Североатлантический альянс планирует создать от 35 до 50 дополнительных подразделений для защиты от возможного нападения со стороны РФ, пишет Reuters со ссылкой на некий военный источник.

"НАТО понадобится между 35 и 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать новые планы по защите от нападения со стороны России", — говорится в публикации.

По словам агентства, создание таких бригад сопряжено с серьёзными проблемами, так как для каждой потребуется от 3 до 7 тысяч военнослужащих.

Лидеры стран альянса на предстоящем саммите в США, запланированном на 9-11 июля, получат обновлённую информацию о планах НАТО.

Напомним, что Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия не собирается нападать на страны блока. По словам президента РФ, главы государств, распространяющие подобную информацию, просто занимаются "одурачиванием собственного населения" ради политических амбиций.

Фото: Flickr/Объединенное многонациональное учебное командование 7-й армии (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).