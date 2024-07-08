Североатлантический альянс начал экстренно перебрасывать к польской границе авиацию после ракетного удара ВКС РФ по Украине, сообщает Телеграм-канал "Военная хроника".

"В эти минуты к польской границе спешно гонят "летающий танкер" Boeing KC-135T Stratotanker с британской авиабазы Милденхолл", — говорится в публикации.

Сообщается о вылете ещё двух натовских самолётов — противолодочного разведчика Boeing P-8A Poseidon с сицилийской авиабазы Сигонелла и нидерландского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry с немецкой авиабазы базы в Гайленкирхене.

Ранее Польша подняла в небо дежурные самолёты из-за усиления активности авиации ВСК России.

Фото: commons.wikimedia.org /ВВС США.