Североатлантический альянс определился с кандидатурой на пост нового генерального секретаря организации. Согласно информации, опубликованной агентством Reuters, страны-участницы НАТО остановили свой выбор на действующем премьер-министре Нидерландов Марке Рютте.
57-летний политик, возглавлявший правительство своей страны с октября 2010 года, сменит на этом ответственном посту норвежца Йенса Столтенберга. Передача полномочий запланирована на октябрь текущего года.
До 2023 года Рютте также являлся лидером праволиберальной Народной партии за свободу и демократию. Однако в прошлом году он был вынужден объявить об отставке своего кабинета министров из-за разногласий в правящей коалиции по вопросам миграционной политики. Несмотря на это, его правительство продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета.
Уходящий генеральный секретарь НАТО, 65-летний Йенс Столтенберг, занимал эту должность с 2014 года. До своего назначения на пост главы альянса он имел богатый опыт работы в государственных структурах Норвегии, включая должность премьер-министра. Кроме того, Столтенберг возглавлял социал-демократическую Рабочую партию своей страны.
Назначение Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО знаменует собой новый этап в истории альянса и может повлиять на его дальнейшую политику и стратегические решения.
Фото: From Wikimedia Commons/ The White House
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