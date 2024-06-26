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НАТО определился с новой кандидатурой на пост генерального секретаря
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:45

НАТО определился с новой кандидатурой на пост генерального секретаря

Североатлантический альянс определился с кандидатурой на пост нового генерального секретаря организации. Согласно информации, опубликованной агентством Reuters, страны-участницы НАТО остановили свой выбор на действующем премьер-министре Нидерландов Марке Рютте.

57-летний политик, возглавлявший правительство своей страны с октября 2010 года, сменит на этом ответственном посту норвежца Йенса Столтенберга. Передача полномочий запланирована на октябрь текущего года.

До 2023 года Рютте также являлся лидером праволиберальной Народной партии за свободу и демократию. Однако в прошлом году он был вынужден объявить об отставке своего кабинета министров из-за разногласий в правящей коалиции по вопросам миграционной политики. Несмотря на это, его правительство продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета.

Уходящий генеральный секретарь НАТО, 65-летний Йенс Столтенберг, занимал эту должность с 2014 года. До своего назначения на пост главы альянса он имел богатый опыт работы в государственных структурах Норвегии, включая должность премьер-министра. Кроме того, Столтенберг возглавлял социал-демократическую Рабочую партию своей страны.

Назначение Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО знаменует собой новый этап в истории альянса и может повлиять на его дальнейшую политику и стратегические решения.

Фото: From Wikimedia Commons/ The White House

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