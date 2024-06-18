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Рябков заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:00

Рябков заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что для вступления Украины в Североатлантический альянс необходимо завершение конфликта с РФ.

В интервью агентству ТАСС дипломат подчеркнул, что Украина никогда не станет частью альянса.

Он отметил, что это утверждение не соответствует действительности, и выразил надежду на то, что генеральный секретарь НАТО осознает это.

Рябков также напомнил о решении 2008 года, когда лидеры НАТО объявили о возможном вступлении Украины в альянс, но отметил, что ситуация изменилась.

Он добавил, что если представители НАТО будут продолжать игнорировать уроки истории и наступать на те же грабли, то они только усугубят ситуацию и будут испытывать все большие трудности.

Фото:president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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