Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обсуждении странами альянса приведения ядерных боеголовок в состояние боевой готовности — попытка угрожать России, но так, чтобы "не перечечь черту", рассказал РИА Новости военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов.

Напомним, что такое заявление генсек НАТО сделал ранее британскому изданию The Telegraph.

"Это попытка Столтенберга и лидеров стран Евросоюза сформулировать позицию таким способом, чтобы создать впечатление угрозы России, но в тоже время не перейти черту. Это не конкретная угроза, а скрытая", — пояснил Коновалов.

Эксперт указала на "пустоту и запутанность" заявлений Столтенберга, который периодически делает попытки заставить лидеров стран-участников НАТО действовать в интересах Киева и его американских хозяев, но иногда безуспешно.

Коновалов рассказал, что в Европе размещены примерно 150 тактических ядерных бомб, а ядерный потенциал есть у Вашингтона, Лондона и Парижа.

"Это их зона ответственности. Значит, Столтенберг им прикажет делать это? Это смехотворно", — подытожил эксперт.

Ранее бывший агент ЦРУ рассказал о расколе в НАТО в вопросе поддержки киевского режима.

Фото: Администрация президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).