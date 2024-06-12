Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил предоставить Украине долгосрочные обязательства по оказанию военной помощи и распределить финансовые вложения между странами альянса пропорционально их ВВП.

"Долгосрочные финансовые обязательства перед Украиной обеспечат предсказуемость, подотчетность и разделение бремени", — заявил Столтенберг.

По мнению Генсека, вклад каждой страны-члена НАТО стоит рассчитывать, опираясь на её ВВП. В соответствии с этим принципом, на США будет приходиться примерно половина от суммы в 40 миллиардов евро в год — 20 миллиардов, а остальные средства должны будут разделить между собой европейские союзники и Канада.

"Это вполне осуществимо", — подчеркнул генеральный секретарь альянса. Планируется, что это предложение будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО, которая состоится 13-14 июня в Брюсселе.

Идея долгосрочных обязательств в странах НАТО нашла поддержку, однако многие страны не уверены в правильности распределения финансовых вложений.

Ранее были решены другие разногласия между членами нато. Так ФРГ не нравилось, что проект по помощи Киеву назвали "Миссия надо в Украине" (NATO Mission Ukraine). Столнберг согласился с этим замечанием и проект переименовали в "Содействие НАТО в безопасности и обучение Украины" (Nato Security Assistance and Training for Ukraine).

В России множество раз заявляли, что "накачивание" Киева вооружением не изменит целей России в зоне специальной военной операции.

Фото: U.S. Department of State