Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил предоставить Украине долгосрочные обязательства по оказанию военной помощи и распределить финансовые вложения между странами альянса пропорционально их ВВП.
"Долгосрочные финансовые обязательства перед Украиной обеспечат предсказуемость, подотчетность и разделение бремени", — заявил Столтенберг.
По мнению Генсека, вклад каждой страны-члена НАТО стоит рассчитывать, опираясь на её ВВП. В соответствии с этим принципом, на США будет приходиться примерно половина от суммы в 40 миллиардов евро в год — 20 миллиардов, а остальные средства должны будут разделить между собой европейские союзники и Канада.
"Это вполне осуществимо", — подчеркнул генеральный секретарь альянса. Планируется, что это предложение будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО, которая состоится 13-14 июня в Брюсселе.
Идея долгосрочных обязательств в странах НАТО нашла поддержку, однако многие страны не уверены в правильности распределения финансовых вложений.
Ранее были решены другие разногласия между членами нато. Так ФРГ не нравилось, что проект по помощи Киеву назвали "Миссия надо в Украине" (NATO Mission Ukraine). Столнберг согласился с этим замечанием и проект переименовали в "Содействие НАТО в безопасности и обучение Украины" (Nato Security Assistance and Training for Ukraine).
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Фото: U.S. Department of State
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