11 июня на севере Литвы стартовали учения "Прочный щит 6", организованные Добровольческими силами обороны (ДСО). В них принимают участие около тысячи военнослужащих из Литвы и стран-союзников по НАТО.
"На ученияхбудут оцениваться умения штаба и пехотных ротных подразделений соединения планировать, вести боевые действия в режиме реального времени, а также координировать совместные действия и взаимодействовать с другими армейскими подразделениями и союзниками", — Сообщается в армии Литвы.
В учениях также будут участвовать военные из стран НАТО: Великобритании, США, Латвии, Франции, Дании и Германии. Учения продляться с 16 до 16 июня.
В добровольческой службе обороны армии Литвы служат более пяти тысяч военных добровольцев, заключивших контракт и несущих непостоянную военную службу.
Согласно Конституции Литовской Республики — Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Литвы является Президент Литовской Республики ныне Гитанас Науседа.
Фото: The U. S. Army/ Staff Sgt. Brian Ferguson/Senior Photojournalist/Staff Sgt. Brian Ferguson
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