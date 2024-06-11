11 июня на севере Литвы стартовали учения "Прочный щит 6", организованные Добровольческими силами обороны (ДСО). В них принимают участие около тысячи военнослужащих из Литвы и стран-союзников по НАТО.

"На ученияхбудут оцениваться умения штаба и пехотных ротных подразделений соединения планировать, вести боевые действия в режиме реального времени, а также координировать совместные действия и взаимодействовать с другими армейскими подразделениями и союзниками", — Сообщается в армии Литвы.

В учениях также будут участвовать военные из стран НАТО: Великобритании, США, Латвии, Франции, Дании и Германии. Учения продляться с 16 до 16 июня.

В добровольческой службе обороны армии Литвы служат более пяти тысяч военных добровольцев, заключивших контракт и несущих непостоянную военную службу.

Согласно Конституции Литовской Республики — Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Литвы является Президент Литовской Республики ныне Гитанас Науседа.

Фото: The U. S. Army/ Staff Sgt. Brian Ferguson/Senior Photojournalist/Staff Sgt. Brian Ferguson