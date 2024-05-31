Североатлантическому альянсу придётся смириться с поражением Украины, однако альянс решил использовать последний козырь — разрешить бить по территории России, пишет турецкое издание Cumhuriyet.

"Приходится признать, что Украина проиграла войну. Поэтому мы больше не можем говорить Украине, чтобы она не запускала ракеты в сторону России", — цитирует автор представителя Великобритании, подписавшего декларацию НАТО о запрете ввода новых ограничений на использование западного оружия для поражения целей в РФ.

В публикации отмечается, что усиление военной помощи Киеву и применение ВСУ западного вооружения против России является истинной целью альянса. Причина на это несколько, добавляет автор.

Прежде всего, стратегия англосаксов предполагает затягивание военных действий вплоть до ноябрьских выборов президента США, что позволит отобрать победу у Дональда Трампа.

Вторая причина — предстоящий "мирный саммит" в Швейцарии, целью которого является укрепление западного блока и поддержка Киева.

Наконец, разрешение бить по РФ долдно залатать трещины внутри самого альянса, который уже зашатался из-за проблем с дисциплиной и саботирование антироссийских санкций, говорится в материале.

В связи с этим Турция должна пересмотреть свои отношения с НАТО, так как стратегия альянса увеличивает риск прямого столкновения с Россией, резюмирует автор.

Ранее Австралия выделила Украина дополнительные 20 млн долларов.

Фото: Администрация президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).