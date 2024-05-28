Стало известно о споре среди лидеров НАТО о возможности нанесения Украиной ударов по России с использованием натовского оружия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, Великобритания, Польша и Швеция поддерживают эту идею, тогда как Германия и Италия выступают против. США еще не определились с позицией. Столтенберг считает, что Украина имеет право на самооборону, но НАТО не следует напрямую вмешиваться в конфликт.
Американские конгрессмены и Госдепартамент обсуждают возможность разрешения Киеву использовать американское оружие для атак на российскую территорию. Кремль и российский МИД предупреждают, что такие действия могут спровоцировать эскалацию и затруднить мирное урегулирование конфликта.
Украинский президент Зеленский стремится к нанесению ударов по России, что вызывает неодобрение в Берлине и Риме, которые опасаются эскалации до мировой войны. Великобритания и Швеция утверждают, что международное право позволяет Украине защищаться, используя предоставленное им оружие.
Эксперты предупреждают о рисках ядерной эскалации и указывают на опасность односторонних решений стран НАТО. Они отмечают, что Киев уже использует западное оружие против России, что приводит к гибели мирных граждан. Обсуждение этой темы отвлекает европейцев от внутренних проблем, сообщает РИА Новости.
Фото: flickr.com/U.S. Department of State
Политолог Велизаде: России невыгодна напряженность между Арменией и Азербайджаном
Армянская оппозиция будет "заигрывать" со всеми внешними силами.
Брутер: заморозка решений по оказанию помощи Украине ничего не значит
Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, прокомментировал решение ЕС о заморозке планов по оказанию помощи Украине специально длч Newsinfo. Ru.
Ветеринар Уражевский: в жару из-за нерадивых владельцев ежегодно погибают тысячи собак
Ежегодно из-за халатного отношения владельцев в жару погибают тысячи собак. Об этом NewsInfo.Ru сообщил президент Союза кинологических организаций России, эксперт международной категории, ветеринар Владимир Уражевский.
Финансовый аналитик Моженков заявил о рисках при открытии платёжных карт в иностранных банках
Россияне могут столкнуться с рисками при открытии платёжных карт Visa и Mastercard в иностранных банках. Об этом NewsInfo.Ru рассказал финансовый аналитик Николай Моженков.