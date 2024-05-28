Стало известно о споре среди лидеров НАТО о возможности нанесения Украиной ударов по России с использованием натовского оружия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, Великобритания, Польша и Швеция поддерживают эту идею, тогда как Германия и Италия выступают против. США еще не определились с позицией. Столтенберг считает, что Украина имеет право на самооборону, но НАТО не следует напрямую вмешиваться в конфликт.

Американские конгрессмены и Госдепартамент обсуждают возможность разрешения Киеву использовать американское оружие для атак на российскую территорию. Кремль и российский МИД предупреждают, что такие действия могут спровоцировать эскалацию и затруднить мирное урегулирование конфликта.

Украинский президент Зеленский стремится к нанесению ударов по России, что вызывает неодобрение в Берлине и Риме, которые опасаются эскалации до мировой войны. Великобритания и Швеция утверждают, что международное право позволяет Украине защищаться, используя предоставленное им оружие.

Эксперты предупреждают о рисках ядерной эскалации и указывают на опасность односторонних решений стран НАТО. Они отмечают, что Киев уже использует западное оружие против России, что приводит к гибели мирных граждан. Обсуждение этой темы отвлекает европейцев от внутренних проблем, сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com/U.S. Department of State