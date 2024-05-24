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Депутат Госдумы Чепа рассказал о подготовке России к войне с НАТО
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 13:25

Депутат Госдумы Чепа рассказал о подготовке России к войне с НАТО

Россия готовится к войне с НАТО, но такой вариант развития событий, скорее всего, будет исключён из-за неготовности со стороны Североатлантического альянса. Об этом NewsInfo.Ru рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

"Мы к ней, наверное, готовимся. И, в том числе, судя по изменениям руководящего состава Министерства обороны, я думаю, это тоже как элемент готовности, мобильности, вооружённости наших сил. Мы сейчас провели учения. Но, тем не менее, я абсолютно уверен, что это не последует, потому что не готова та сторона. Они не готовы", — сказал парламентарий.

По словам Чепы, горячие политические головы "будут остужены военными".

То есть к такому колоссальному конфликту, к которому подталкивают многие политики сегодня, не готовы вооруженные силы. А мы, конечно, всячески будем этому противиться и показываем свою готовность. И нас в этом активно поддерживают большинство стран мира, которые видят, что данный конфликт затронет весь мир. На нашей стороне большинство стран и на нашей стороне правда", — заключил собеседник NewsInfo.Ru.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что слова западных политиков и журналистов говорят о том, что Европа готовится к началу войны с Россией.

Фото: Flickr/U.S. Department of State

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