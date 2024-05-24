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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:44

Бортников: НАТО способствует переправке террористов на Украину

НАТО участвует в прееброске боевиков и наёмников из террористических организаций на территорию Украины, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран Содружества в Бишкеке.

"Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наемников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана", — сказал он.

Бортников пояснил, что эти боевики используются Североатлантическим альянсом для для совершения терактов на территории стран СНГ.

Ранее глава ФСБ сообщил, что к теракту в "Крокусе" непосредственно причастна военная разведка Украины.

Фото: army.mil/Майкл Р. Ноггл.

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