НАТО участвует в прееброске боевиков и наёмников из террористических организаций на территорию Украины, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран Содружества в Бишкеке.
"Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наемников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана", — сказал он.
Бортников пояснил, что эти боевики используются Североатлантическим альянсом для для совершения терактов на территории стран СНГ.
Ранее глава ФСБ сообщил, что к теракту в "Крокусе" непосредственно причастна военная разведка Украины.
Фото: army.mil/Майкл Р. Ноггл.
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