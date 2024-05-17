Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём сообщил, выступая в США, что его страна готова помочь НАТО и Евросоюзу в запуске военных спутников на орбиту Земли. Для этого Швеция предоставит свой космодром Эсрейндж. Он сделал это заявление во время выступления, посвящённого новой космической стратегии страны.
"Конечно же, это важное добавление к шведскому промышленному базису. Вместе с этим устанавливается сотрудничество, которое генерирует рабочие места, а в перспективе - доход для казны Швеции", - сказал господин Билльстрём.
Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о готовности отправить своих военнослужащих на Украину, если об этом попросит Североатлантический альянс.
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