Когда забота становится движением: партия провела более 20 акций для мам и многодетных семей

По всей стране прошла серия акций, посвящённых Дню матери, которые объединили активистов и депутатов партии "Единая Россия", об этом сообщили в Telegram-канале "Единая Россия. Санкт-Петербург". Программа охватила регионы от Камчатки до Дагестана и была ориентирована на женщин, воспитывающих детей, в том числе участников СВО.

Поздравления и акции поддержки

Организаторы отмечают, что внимание уделили как молодым мамам, так и женщинам старшего поколения. В роддомах активисты поздравляли новоиспечённых мам, проводили мастер-классы и тематические встречи. Для пожилых женщин устраивали "дни красоты" с участием волонтёров и специалистов.

На региональном уровне были открыты муралы, посвящённые материнству, а молодёжные организации проводили флешмобы и акцию "Позвони маме". В поздравлении сопредседатель общественного совета партпроекта. "Женское движение Единой России" Дарья Лантратова подчеркнула: "За каждым героем стоит женщина, которая его любит и поддерживает… Пусть и наши бойцы знают, что дома об их близких заботятся, и все вместе мы готовимся к Победе и их скорейшему возвращению".

"Вкус заботы" и участие регионов

Одной из центральных инициатив стала акция "Вкус заботы". В Москве в Центре поддержки участников СВО прошёл мастер-класс по приготовлению сладких пирогов. Ирина Елиферова, координатор проекта в столице, отметила значимость таких встреч, называя их практической частью социальной политики партии.

В Белгородской области Наталия Полуянова вместе с мамами военнослужащих испекла яблочные пироги, которые передали семьям бойцов и военнослужащим, проходящим лечение. "Во всех регионах нашей страны "Женское движение Единой России” печёт праздничные пироги… поэтому мы навестим с угощениями ребят в госпиталях", — подчеркнула она. Аналогичные мероприятия прошли в Дагестане, Рязанской области и других регионах, где активистки делились рецептами и готовили национальную выпечку.

Праздники и встречи в муниципалитетах

В ряде областей прошли концерты, консультации и праздничные программы. На Камчатке организовали семейное мероприятие для матерей военнослужащих. В Красноярском крае Юрий Швыткин вручил медали "За помощь фронту", а в Воронеже Евгений Ревенко поздравил многодетных женщин и рассказал о мерах соцподдержки.

В Астрахани Леонид Огуль поздравил молодую маму с рождением двойни. В Татарстане открыли мурал в честь материнства, а волонтёры Казани устроили праздник для бабушек из центра "Зилант". В Санкт-Петербурге более 300 человек выстроили живую инсталляцию в форме сердца и слова "Мама". В ЛНР активисты навещали матерей погибших военнослужащих, а в Антраците передали подарки молодым мамам в роддоме.