Под землей — целый город: парки Вьетнама, которые шокируют даже опытных путешественников
Вьетнам — это не только Ханой с его старинными улицами или Хошимин с неоном небоскрёбов. Настоящая душа этой страны живёт в её природе. Здесь, вдали от шумных городов, тропические леса хранят древние тайны, горы пронзают облака, а мангровые заросли встречаются с лазурными водами.
Сеть из 34 национальных парков покрывает территорию страны от севера до юга. Каждый из них — уникален: где-то под землёй скрыты грандиозные пещеры, а где-то береговые линии превращаются в коралловые сады.
1. Бах Ма — заповедник облаков и орхидей
Локация: недалеко от Хюэ и Дананга
Лучше всего: для наблюдения за дикой природой
Национальный парк Бах Ма — это горная станция французской эпохи, где тропический лес встречает прохладный горный климат. Вершина горы (1450 м) открывает виды на Аннамитский хребет и Южно-Китайское море.
В парке зарегистрировано более 1400 видов растений и 132 вида млекопитающих, включая редких саола и краснохвостых лангуров.
Пешеходные тропы ведут к смотровым площадкам и водопадам, где можно искупаться. Важно: из-за неразорвавшихся боеприпасов туристам стоит придерживаться только официальных маршрутов.
"Бах Ма — как живая энциклопедия природы", — отметил биолог Чан Хай Нам.
2. Фонг Ня-Ке Банг — королевство под землёй
Локация: провинция Куангбинь
Лучше всего: для исследования пещер
Этот парк — мировое чудо геологии. В его недрах скрываются одни из крупнейших пещер планеты. Самая знаменитая — Ханг Сон Дунг, объём которой настолько велик, что внутри могли бы поместиться небоскрёбы.
Для самых смелых — четырёхдневная экспедиция за $3000, а для остальных — более доступные туры в пещеры Ханг Эн и Парадайз Кейв, где можно увидеть подземные пляжи и кристаллические сталактиты.
Над землёй парк не менее впечатляющ: зелёные холмы, карстовые утёсы и подземные реки создают атмосферу иной планеты.
3. Бай Ту Лонг — тишина залива
Локация: к северо-востоку от бухты Халонг
Лучше всего: для романтических закатов
Меньше известен, чем соседний Халонг, зато тише и чище. Национальный парк Бай Ту Лонг объединяет острова и воды одноимённого залива, где можно исследовать известняковые скалы, каячить по лагунам и ночевать на лодке под звёздами.
Здесь нет толп туристов — только шелест воды, парус на ветру и закаты, от которых трудно отвести взгляд.
4. Кук Фыонг — древний лес и следы доисторических людей
Локация: в трёх часах к югу от Ханоя
Лучше всего: для пеших походов
Кук Фыонг — старейший национальный парк Вьетнама (основан в 1962 году). Его джунгли хранят артефакты возрастом более 7500 лет, найденные в пещере доисторического человека.
Фауна парка впечатляет: 135 видов млекопитающих, 336 видов птиц и более 2000 видов растений.
Можно выбрать лёгкий маршрут к пещере или более амбициозный — 15-километровый поход к деревне Муонг с ночёвкой в домах местных жителей.
5. Кат Тьен — рай для орнитологов
Локация: южный Вьетнам, в 150 км от Хошимина
Лучше всего: для наблюдения за птицами
Кат Тьен — это почти 180 000 акров тропического леса, включённого в список биосферных заповедников ЮНЕСКО. Здесь проводят утренние экскурсии для наблюдения за гиббонами, а опытные туристы могут отправиться на велопрогулки или сафари по тропам.
Парк известен редкими видами птиц — оранжевошейной куропаткой, сиамским огнетушником, а также карликовыми лори и лангурами.
Совет: приезжайте в будни — в выходные здесь многолюдно.
6. Ба Бе — озёрная симфония Севера
Локация: север Вьетнама, провинция Баккан
Лучше всего: для треккингов и лодочных экскурсий
Национальный парк Ба Бе — это сказочный ландшафт: озёра, водопады, пещеры и густые леса. В переводе название означает "три озера", которые соединяются в единую систему.
По озеру можно кататься на лодке, любуясь отражением известняковых скал, или отправиться в поход по окрестным деревням этнических меньшинств Тай, где туристов встречают как старых друзей.
7. Кат Ба — остров джунглей и редких обезьян
Локация: залив Халонг
Лучше всего: для видов и экотуризма
Парк Кат Ба занимает большую часть одноимённого острова и знаменит тем, что здесь живут последние златоголовые лангуры — один из самых редких приматов на планете.
Для путешественников — несколько маршрутов: короткий, но крутой подъём к вершине Нгу Лам (виды на весь залив) и 9-километровый трек до деревни Вьет Хай.
Остров идеально сочетает природу и морской отдых: после треккинга можно искупаться на пляжах Кат Ко.
8. Фукуок — национальный парк под солнцем
Локация: одноимённый остров, юг Вьетнама
Лучше всего: для пляжей и морских прогулок
Хотя Фукуок активно развивается, около 70% острова остаются под охраной как биосферный заповедник ЮНЕСКО.
Здесь можно сочетать отдых у моря и приключения в джунглях. На побережье — пляжи с белым песком и чистейшей водой, внутри острова — храмы, водопады и смотровые площадки.
Любители подводного мира могут нырнуть с маской и увидеть коралловые сады северного побережья.
Сравнение парков
|
Национальный парк
|
Особенность
|
Лучшее занятие
|
Рекомендуемый сезон
|
Бах Ма
|
Горы и орхидеи
|
Походы, наблюдение за животными
|
Март-май
|
Фонг Ня-Ке Банг
|
Гигантские пещеры
|
Спелеотуризм
|
Январь-апрель
|
Бай Ту Лонг
|
Известняковые острова
|
Морские круизы
|
Ноябрь-март
|
Кук Фыонг
|
Древний лес
|
Трекинг
|
Октябрь-апрель
|
Кат Тьен
|
Птицы и джунгли
|
Орнитотуры, велосипед
|
Ноябрь-март
|
Ба Бе
|
Озёра и горы
|
Походы, лодочные прогулки
|
Круглый год
|
Кат Ба
|
Остров и лангуры
|
Экотуризм
|
Ноябрь-апрель
|
Фукуок
|
Пляжи и рифы
|
Снорклинг
|
Ноябрь-апрель
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: посещать парки в сезон дождей.
Последствие: размытые тропы, ограниченный доступ.
Альтернатива: планируйте поездку с ноября по апрель.
- Ошибка: недооценивать размеры парков.
Последствие: усталость и потеря времени.
Альтернатива: заранее бронируйте экскурсии с местными гидами.
- Ошибка: ехать без защиты от насекомых.
Последствие: укусы и раздражение.
Альтернатива: репеллент и одежда с длинными рукавами обязательны.
Плюсы и минусы
|
Плюсы
|
Минусы
|
Уникальная флора и фауна
|
Сезонные ограничения
|
Возможность экотуризма
|
Некоторые парки труднодоступны
|
Разнообразие — от гор до моря
|
Ограниченные услуги вне городов
FAQ
Какой парк лучший для наблюдения за животными?
Бах Ма и Кат Тьен — оба славятся редкими видами млекопитающих и птиц.
Можно ли ночевать внутри парков?
Да, почти везде доступны эко-бунгало и кемпинги.
Как добраться до парков?
Все парки связаны автобусами из крупных городов, а к Фонг Ня и Фукуоку удобно добираться самолётом.
3 интересных факта
- В национальном парке Фонгня-Кебанг во Вьетнаме находится более 300 пещер и гротов.
-
Златоголовые лангуры на острове Катба находятся под охраной государства.По данным на 2023 год, популяция лангуров Кат Ба насчитывает 76 особей.
- Озеро Ба Бе образовалось после тектонического сдвига более 200 миллионов лет назад.
Исторический контекст
Система национальных парков Вьетнама начала формироваться в 1960-х годах. Первыми заповедниками стали Кук Фыонг и Кат Тьен. Сегодня страна входит в число лидеров Азии по развитию экотуризма: каждый парк — не просто природный объект, а часть культурного наследия, где природа, история и духовность переплетаются воедино.
