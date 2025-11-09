Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 18:19

Под землей — целый город: парки Вьетнама, которые шокируют даже опытных путешественников

Вьетнам — это не только Ханой с его старинными улицами или Хошимин с неоном небоскрёбов. Настоящая душа этой страны живёт в её природе. Здесь, вдали от шумных городов, тропические леса хранят древние тайны, горы пронзают облака, а мангровые заросли встречаются с лазурными водами.

Сеть из 34 национальных парков покрывает территорию страны от севера до юга. Каждый из них — уникален: где-то под землёй скрыты грандиозные пещеры, а где-то береговые линии превращаются в коралловые сады.

1. Бах Ма — заповедник облаков и орхидей

Локация: недалеко от Хюэ и Дананга
Лучше всего: для наблюдения за дикой природой

Национальный парк Бах Ма — это горная станция французской эпохи, где тропический лес встречает прохладный горный климат. Вершина горы (1450 м) открывает виды на Аннамитский хребет и Южно-Китайское море.

В парке зарегистрировано более 1400 видов растений и 132 вида млекопитающих, включая редких саола и краснохвостых лангуров.

Пешеходные тропы ведут к смотровым площадкам и водопадам, где можно искупаться. Важно: из-за неразорвавшихся боеприпасов туристам стоит придерживаться только официальных маршрутов.

"Бах Ма — как живая энциклопедия природы", — отметил биолог Чан Хай Нам.

2. Фонг Ня-Ке Банг — королевство под землёй

Локация: провинция Куангбинь
Лучше всего: для исследования пещер

Этот парк — мировое чудо геологии. В его недрах скрываются одни из крупнейших пещер планеты. Самая знаменитая — Ханг Сон Дунг, объём которой настолько велик, что внутри могли бы поместиться небоскрёбы.

Для самых смелых — четырёхдневная экспедиция за $3000, а для остальных — более доступные туры в пещеры Ханг Эн и Парадайз Кейв, где можно увидеть подземные пляжи и кристаллические сталактиты.

Над землёй парк не менее впечатляющ: зелёные холмы, карстовые утёсы и подземные реки создают атмосферу иной планеты.

3. Бай Ту Лонг — тишина залива

Локация: к северо-востоку от бухты Халонг
Лучше всего: для романтических закатов

Меньше известен, чем соседний Халонг, зато тише и чище. Национальный парк Бай Ту Лонг объединяет острова и воды одноимённого залива, где можно исследовать известняковые скалы, каячить по лагунам и ночевать на лодке под звёздами.

Здесь нет толп туристов — только шелест воды, парус на ветру и закаты, от которых трудно отвести взгляд.

4. Кук Фыонг — древний лес и следы доисторических людей

Локация: в трёх часах к югу от Ханоя
Лучше всего: для пеших походов

Кук Фыонг — старейший национальный парк Вьетнама (основан в 1962 году). Его джунгли хранят артефакты возрастом более 7500 лет, найденные в пещере доисторического человека.

Фауна парка впечатляет: 135 видов млекопитающих, 336 видов птиц и более 2000 видов растений.

Можно выбрать лёгкий маршрут к пещере или более амбициозный — 15-километровый поход к деревне Муонг с ночёвкой в домах местных жителей.

5. Кат Тьен — рай для орнитологов

Локация: южный Вьетнам, в 150 км от Хошимина
Лучше всего: для наблюдения за птицами

Кат Тьен — это почти 180 000 акров тропического леса, включённого в список биосферных заповедников ЮНЕСКО. Здесь проводят утренние экскурсии для наблюдения за гиббонами, а опытные туристы могут отправиться на велопрогулки или сафари по тропам.

Парк известен редкими видами птиц — оранжевошейной куропаткой, сиамским огнетушником, а также карликовыми лори и лангурами.

Совет: приезжайте в будни — в выходные здесь многолюдно.

6. Ба Бе — озёрная симфония Севера

Локация: север Вьетнама, провинция Баккан
Лучше всего: для треккингов и лодочных экскурсий

Национальный парк Ба Бе — это сказочный ландшафт: озёра, водопады, пещеры и густые леса. В переводе название означает "три озера", которые соединяются в единую систему.

По озеру можно кататься на лодке, любуясь отражением известняковых скал, или отправиться в поход по окрестным деревням этнических меньшинств Тай, где туристов встречают как старых друзей.

7. Кат Ба — остров джунглей и редких обезьян

Локация: залив Халонг
Лучше всего: для видов и экотуризма

Парк Кат Ба занимает большую часть одноимённого острова и знаменит тем, что здесь живут последние златоголовые лангуры — один из самых редких приматов на планете.

Для путешественников — несколько маршрутов: короткий, но крутой подъём к вершине Нгу Лам (виды на весь залив) и 9-километровый трек до деревни Вьет Хай.

Остров идеально сочетает природу и морской отдых: после треккинга можно искупаться на пляжах Кат Ко.

8. Фукуок — национальный парк под солнцем

Локация: одноимённый остров, юг Вьетнама
Лучше всего: для пляжей и морских прогулок

Хотя Фукуок активно развивается, около 70% острова остаются под охраной как биосферный заповедник ЮНЕСКО.

Здесь можно сочетать отдых у моря и приключения в джунглях. На побережье — пляжи с белым песком и чистейшей водой, внутри острова — храмы, водопады и смотровые площадки.

Любители подводного мира могут нырнуть с маской и увидеть коралловые сады северного побережья.

Сравнение парков

Национальный парк

Особенность

Лучшее занятие

Рекомендуемый сезон

Бах Ма

Горы и орхидеи

Походы, наблюдение за животными

Март-май

Фонг Ня-Ке Банг

Гигантские пещеры

Спелеотуризм

Январь-апрель

Бай Ту Лонг

Известняковые острова

Морские круизы

Ноябрь-март

Кук Фыонг

Древний лес

Трекинг

Октябрь-апрель

Кат Тьен

Птицы и джунгли

Орнитотуры, велосипед

Ноябрь-март

Ба Бе

Озёра и горы

Походы, лодочные прогулки

Круглый год

Кат Ба

Остров и лангуры

Экотуризм

Ноябрь-апрель

Фукуок

Пляжи и рифы

Снорклинг

Ноябрь-апрель

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посещать парки в сезон дождей.
    Последствие: размытые тропы, ограниченный доступ.
    Альтернатива: планируйте поездку с ноября по апрель.
  • Ошибка: недооценивать размеры парков.
    Последствие: усталость и потеря времени.
    Альтернатива: заранее бронируйте экскурсии с местными гидами.
  • Ошибка: ехать без защиты от насекомых.
    Последствие: укусы и раздражение.
    Альтернатива: репеллент и одежда с длинными рукавами обязательны.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Уникальная флора и фауна

Сезонные ограничения

Возможность экотуризма

Некоторые парки труднодоступны

Разнообразие — от гор до моря

Ограниченные услуги вне городов

FAQ

Какой парк лучший для наблюдения за животными?
Бах Ма и Кат Тьен — оба славятся редкими видами млекопитающих и птиц.

Можно ли ночевать внутри парков?
Да, почти везде доступны эко-бунгало и кемпинги.

Как добраться до парков?
Все парки связаны автобусами из крупных городов, а к Фонг Ня и Фукуоку удобно добираться самолётом.

3 интересных факта

  • В национальном парке Фонгня-Кебанг во Вьетнаме находится более 300 пещер и гротов.
  • Златоголовые лангуры на острове Катба находятся под охраной государства.
    По данным на 2023 год, популяция лангуров Кат Ба насчитывает 76 особей.
  • Озеро Ба Бе образовалось после тектонического сдвига более 200 миллионов лет назад.

Исторический контекст

Система национальных парков Вьетнама начала формироваться в 1960-х годах. Первыми заповедниками стали Кук Фыонг и Кат Тьен. Сегодня страна входит в число лидеров Азии по развитию экотуризма: каждый парк — не просто природный объект, а часть культурного наследия, где природа, история и духовность переплетаются воедино.

