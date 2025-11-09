Под землей — целый город: парки Вьетнама, которые шокируют даже опытных путешественников

Вьетнам — это не только Ханой с его старинными улицами или Хошимин с неоном небоскрёбов. Настоящая душа этой страны живёт в её природе. Здесь, вдали от шумных городов, тропические леса хранят древние тайны, горы пронзают облака, а мангровые заросли встречаются с лазурными водами.

Сеть из 34 национальных парков покрывает территорию страны от севера до юга. Каждый из них — уникален: где-то под землёй скрыты грандиозные пещеры, а где-то береговые линии превращаются в коралловые сады.

1. Бах Ма — заповедник облаков и орхидей

Локация: недалеко от Хюэ и Дананга

Лучше всего: для наблюдения за дикой природой

Национальный парк Бах Ма — это горная станция французской эпохи, где тропический лес встречает прохладный горный климат. Вершина горы (1450 м) открывает виды на Аннамитский хребет и Южно-Китайское море.

В парке зарегистрировано более 1400 видов растений и 132 вида млекопитающих, включая редких саола и краснохвостых лангуров.

Пешеходные тропы ведут к смотровым площадкам и водопадам, где можно искупаться. Важно: из-за неразорвавшихся боеприпасов туристам стоит придерживаться только официальных маршрутов.

"Бах Ма — как живая энциклопедия природы", — отметил биолог Чан Хай Нам.

2. Фонг Ня-Ке Банг — королевство под землёй

Локация: провинция Куангбинь

Лучше всего: для исследования пещер

Этот парк — мировое чудо геологии. В его недрах скрываются одни из крупнейших пещер планеты. Самая знаменитая — Ханг Сон Дунг, объём которой настолько велик, что внутри могли бы поместиться небоскрёбы.

Для самых смелых — четырёхдневная экспедиция за $3000, а для остальных — более доступные туры в пещеры Ханг Эн и Парадайз Кейв, где можно увидеть подземные пляжи и кристаллические сталактиты.

Над землёй парк не менее впечатляющ: зелёные холмы, карстовые утёсы и подземные реки создают атмосферу иной планеты.

3. Бай Ту Лонг — тишина залива

Локация: к северо-востоку от бухты Халонг

Лучше всего: для романтических закатов

Меньше известен, чем соседний Халонг, зато тише и чище. Национальный парк Бай Ту Лонг объединяет острова и воды одноимённого залива, где можно исследовать известняковые скалы, каячить по лагунам и ночевать на лодке под звёздами.

Здесь нет толп туристов — только шелест воды, парус на ветру и закаты, от которых трудно отвести взгляд.

4. Кук Фыонг — древний лес и следы доисторических людей

Локация: в трёх часах к югу от Ханоя

Лучше всего: для пеших походов

Кук Фыонг — старейший национальный парк Вьетнама (основан в 1962 году). Его джунгли хранят артефакты возрастом более 7500 лет, найденные в пещере доисторического человека.

Фауна парка впечатляет: 135 видов млекопитающих, 336 видов птиц и более 2000 видов растений.

Можно выбрать лёгкий маршрут к пещере или более амбициозный — 15-километровый поход к деревне Муонг с ночёвкой в домах местных жителей.

5. Кат Тьен — рай для орнитологов

Локация: южный Вьетнам, в 150 км от Хошимина

Лучше всего: для наблюдения за птицами

Кат Тьен — это почти 180 000 акров тропического леса, включённого в список биосферных заповедников ЮНЕСКО. Здесь проводят утренние экскурсии для наблюдения за гиббонами, а опытные туристы могут отправиться на велопрогулки или сафари по тропам.

Парк известен редкими видами птиц — оранжевошейной куропаткой, сиамским огнетушником, а также карликовыми лори и лангурами.

Совет: приезжайте в будни — в выходные здесь многолюдно.

6. Ба Бе — озёрная симфония Севера

Локация: север Вьетнама, провинция Баккан

Лучше всего: для треккингов и лодочных экскурсий

Национальный парк Ба Бе — это сказочный ландшафт: озёра, водопады, пещеры и густые леса. В переводе название означает "три озера", которые соединяются в единую систему.

По озеру можно кататься на лодке, любуясь отражением известняковых скал, или отправиться в поход по окрестным деревням этнических меньшинств Тай, где туристов встречают как старых друзей.

7. Кат Ба — остров джунглей и редких обезьян

Локация: залив Халонг

Лучше всего: для видов и экотуризма

Парк Кат Ба занимает большую часть одноимённого острова и знаменит тем, что здесь живут последние златоголовые лангуры — один из самых редких приматов на планете.

Для путешественников — несколько маршрутов: короткий, но крутой подъём к вершине Нгу Лам (виды на весь залив) и 9-километровый трек до деревни Вьет Хай.

Остров идеально сочетает природу и морской отдых: после треккинга можно искупаться на пляжах Кат Ко.

8. Фукуок — национальный парк под солнцем

Локация: одноимённый остров, юг Вьетнама

Лучше всего: для пляжей и морских прогулок

Хотя Фукуок активно развивается, около 70% острова остаются под охраной как биосферный заповедник ЮНЕСКО.

Здесь можно сочетать отдых у моря и приключения в джунглях. На побережье — пляжи с белым песком и чистейшей водой, внутри острова — храмы, водопады и смотровые площадки.

Любители подводного мира могут нырнуть с маской и увидеть коралловые сады северного побережья.

Сравнение парков

Национальный парк Особенность Лучшее занятие Рекомендуемый сезон Бах Ма Горы и орхидеи Походы, наблюдение за животными Март-май Фонг Ня-Ке Банг Гигантские пещеры Спелеотуризм Январь-апрель Бай Ту Лонг Известняковые острова Морские круизы Ноябрь-март Кук Фыонг Древний лес Трекинг Октябрь-апрель Кат Тьен Птицы и джунгли Орнитотуры, велосипед Ноябрь-март Ба Бе Озёра и горы Походы, лодочные прогулки Круглый год Кат Ба Остров и лангуры Экотуризм Ноябрь-апрель Фукуок Пляжи и рифы Снорклинг Ноябрь-апрель

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: посещать парки в сезон дождей.

Последствие: размытые тропы, ограниченный доступ.

Альтернатива: планируйте поездку с ноября по апрель.

посещать парки в сезон дождей. размытые тропы, ограниченный доступ. планируйте поездку с ноября по апрель. Ошибка: недооценивать размеры парков.

Последствие: усталость и потеря времени.

Альтернатива: заранее бронируйте экскурсии с местными гидами.

недооценивать размеры парков. усталость и потеря времени. заранее бронируйте экскурсии с местными гидами. Ошибка: ехать без защиты от насекомых.

Последствие: укусы и раздражение.

Альтернатива: репеллент и одежда с длинными рукавами обязательны.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Уникальная флора и фауна Сезонные ограничения Возможность экотуризма Некоторые парки труднодоступны Разнообразие — от гор до моря Ограниченные услуги вне городов

FAQ

Какой парк лучший для наблюдения за животными?

Бах Ма и Кат Тьен — оба славятся редкими видами млекопитающих и птиц.

Можно ли ночевать внутри парков?

Да, почти везде доступны эко-бунгало и кемпинги.

Как добраться до парков?

Все парки связаны автобусами из крупных городов, а к Фонг Ня и Фукуоку удобно добираться самолётом.

3 интересных факта

В национальном парке Фонгня-Кебанг во Вьетнаме находится более 300 пещер и гротов.

Златоголовые лангуры на острове Катба находятся под охраной государства. По данным на 2023 год, популяция лангуров Кат Ба насчитывает 76 особей.

Озеро Ба Бе образовалось после тектонического сдвига более 200 миллионов лет назад.

Исторический контекст

Система национальных парков Вьетнама начала формироваться в 1960-х годах. Первыми заповедниками стали Кук Фыонг и Кат Тьен. Сегодня страна входит в число лидеров Азии по развитию экотуризма: каждый парк — не просто природный объект, а часть культурного наследия, где природа, история и духовность переплетаются воедино.