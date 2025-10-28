Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прививка
Прививка
© www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 4:46

40 пациентов в день и ни одного шанса болезни: как Самойлова стала легендой Югры

Врач из Сургута Ольга Самойлова признана лучшей на Всероссийском конкурсе врачей 2025 года

Врач Сургутской окружной клинической больницы Ольга Самойлова стала победителем Всероссийского конкурса врачей 2025 года. Торжественная церемония награждения прошла в Москве в рамках IV национального конгресса "Национальное здравоохранение 2025". Награду ей лично вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщила пресс-служба правительства Югры.

Признание на федеральном уровне

"Медик Сургутской окружной клинической больницы Ольга Самойлова победила во Всероссийском конкурсе врачей 2025 года. Почетную награду доктору вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на IV национальном конгрессе "Национальное здравоохранение 2025"", — говорится в telegram-канале "Югра Z Официально".

Конгресс проходил 22 и 23 октября в Москве и собрал лучших специалистов страны, чьи достижения внесли вклад в развитие отечественной медицины.

Путь врача и заслуги

Ольга Самойлова известна в Югре как один из самых опытных специалистов региона. Она принимала участие в борьбе с эпидемиями дифтерии и свиного гриппа, а в разгар пандемии COVID-19 создала одно из первых ковидных отделений в округе, где ежедневно принимали до 40 пациентов.

За годы работы врач удостоилась многочисленных наград:

  • ордена Пирогова,

  • медали "Патриаршая благодарность",

  • знака "Отличник здравоохранения",

  • звания "Заслуженный работник здравоохранения Югры".

Династия врачей

Профессиональное призвание в семье Самойловой передаётся по наследству. Её супруг работает врачом-эндоскопистом, а дочь — эндокринологом, кандидатом медицинских наук.

История Ольги Самойловой — пример того, как преданность профессии и сила семьи создают фундамент для подлинных достижений в российском здравоохранении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Ямале сократились налоговые поступления из-за распродажи активов 24.10.2025 в 4:46
Активы на продажу: почему Ямал теряет сотни миллионов из-за действий ТЭК

На Ямале снижаются налоговые поступления: «Газпром» снял с учета свыше 100 объектов, а бюджет недополучил сотни миллионов. Почему это происходит и чем грозит региону?

Читать полностью » Депутаты ЯНАО расширили доступ студентов к культурно-познавательным поездкам 24.10.2025 в 3:36
Север зовёт: ямальской молодёжи открывают маршрут к новым открытиям

В ЯНАО расширили возможности для молодежного туризма — теперь путешествовать по округу смогут не только школьники, но и студенты колледжей и техникумов.

Читать полностью » В ЯНАО выросла налоговая задолженность до 9,1 млрд рублей — ФНС 24.10.2025 в 2:26
Обороты падают, налоги не платятся: предприятия ЯНАО на грани большого обвала

На Ямале растёт налоговая задолженность — почти 9,1 млрд рублей. Кто должен, почему долги увеличиваются и какие меры принимает ФНС, чтобы вернуть деньги в бюджет?

Читать полностью » В Сургуте родители пожаловались на качество школьного питания — ответил комбинат 24.10.2025 в 1:16
Пюре против сосисок: что не так с едой в сургутских школах

После жалоб родителей на «овощное хрючево» в сургутских школах Комбинат питания объяснил, как формируется меню и почему пюре всё же оставили в рационе.

Читать полностью » В Ханты-Мансийском округе ожидаются кратковременные отключения мобильного интернета 24.10.2025 в 0:37
Связь на паузе: в Югре готовятся к временной тишине в эфире

В Югре предупредили о временных сбоях мобильного интернета. Власти объяснили, с чем связаны технические работы и какие онлайн-сервисы продолжат работать.

Читать полностью » Чиновники Югры назвали любимые фильмы — от 23.10.2025 в 23:26
"Офицеры", "Гайдай" и "Терминатор": что смотрят люди, принимающие важные решения в Югре

От «Офицеров» до «Терминатора 2»: какие фильмы вдохновляют мэров и чиновников Югры, почему они выбирают классику и что каждый из них находит в кино.

Читать полностью » Власти ХМАО формируют новый реестр предприятий креативной экономики 23.10.2025 в 22:56
Не рыбак, а креатор? Югра пересматривает, кого считать творцом

Югра готовит новый реестр креативных индустрий. Власти хотят привлечь художников, IT-разработчиков и дизайнеров, исключив из списка «псевдокреативщиков».

Читать полностью » В Югре минимальная зарплата увеличится на 20,7% и превысит 59 тысяч рублей 23.10.2025 в 20:59
Минималка почти 60 тысяч: как северные надбавки превращают ХМАО в зарплатный рай

В 2026 году в Югре МРОТ вырастет почти до 60 тысяч рублей. Рост на 20,7% станет рекордным для региона и повысит доходы жителей даже в отдалённых районах.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о намерении завершить карьеру в шоу-бизнесе и заняться юриспруденцией
Авто и мото
Toyota представит электрическую и бензиновую версии суперкара GR в 2026 году
Спорт и фитнес
Тренировочный план Милютина Николича стал основой системы Street Workout
ДФО
Приморский край ожидают резкие перепады температур и осадки на неделе — Примгидромет
Еда
Салат с крабовыми палочками и картофелем сохраняет сочность при правильной сборке
УрФО
Челябинская область заняла 23 место в России по доступности аренды жилья
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперт перечислил ошибки при выполнении тяги штанги в наклоне и как их избежать
Туризм
Зимний Мурманск: чем заняться в городе без поездки в Териберку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet