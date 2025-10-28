40 пациентов в день и ни одного шанса болезни: как Самойлова стала легендой Югры

Врач Сургутской окружной клинической больницы Ольга Самойлова стала победителем Всероссийского конкурса врачей 2025 года. Торжественная церемония награждения прошла в Москве в рамках IV национального конгресса "Национальное здравоохранение 2025". Награду ей лично вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщила пресс-служба правительства Югры.

Признание на федеральном уровне

"Медик Сургутской окружной клинической больницы Ольга Самойлова победила во Всероссийском конкурсе врачей 2025 года. Почетную награду доктору вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на IV национальном конгрессе "Национальное здравоохранение 2025"", — говорится в telegram-канале "Югра Z Официально".

Конгресс проходил 22 и 23 октября в Москве и собрал лучших специалистов страны, чьи достижения внесли вклад в развитие отечественной медицины.

Путь врача и заслуги

Ольга Самойлова известна в Югре как один из самых опытных специалистов региона. Она принимала участие в борьбе с эпидемиями дифтерии и свиного гриппа, а в разгар пандемии COVID-19 создала одно из первых ковидных отделений в округе, где ежедневно принимали до 40 пациентов.

За годы работы врач удостоилась многочисленных наград:

ордена Пирогова ,

медали "Патриаршая благодарность" ,

знака "Отличник здравоохранения" ,

звания "Заслуженный работник здравоохранения Югры".

Династия врачей

Профессиональное призвание в семье Самойловой передаётся по наследству. Её супруг работает врачом-эндоскопистом, а дочь — эндокринологом, кандидатом медицинских наук.

История Ольги Самойловой — пример того, как преданность профессии и сила семьи создают фундамент для подлинных достижений в российском здравоохранении.