Наступление ВС РФ на Харьков может заставить украинских лидеров принять решение о прекращении военных действий с Россией, утверждает газета The New York Times.

Согласно материалам газеты, продвижение российских военных войск в Харьков может окончательно подорвать мораль украинцев и их союзников.

NYT считает, что у них сложится впечатление, что несмотря на двухлетнее пребывание в зоне боевых действий, сотни тысяч жертв и миллиарды долларов, ситуация на передовой практически не изменилась. Это увеличит давление на украинское руководство, чтобы оно согласилось на прекращение боевых действий с Россией, утверждает издание.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿